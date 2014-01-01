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باريس سان جيرمان يجهز عرضا لضم راشفورد

الأربعاء 15 يوليو 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يجهز عرضا لضم راشفورد


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم البريمييرليغ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن سان جيرمان يجهز عرضًا ضخمًا للفوز بخدمات المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ويعتبر راشفورد (22 عامًا) أحد النجوم الذين لا غنى عنهم في تشكيلة أولي جونار سولسكاير، ومن المتوقع أن يواجه الباريسيون صعوبة كبيرة في الفوز بالصفقة.

وما زال سان جيرمان يسعى لتدعيم هجومه بعد رحيل مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني، وحتى بعد شراء الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي.

ويقدم راشفورد موسمًا مميزًا مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 10 آخرين في جميع المسابقات.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمواجهتي سانت إيتيان وليون في نهائيي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

#باريس سان جيرمان #راشفورد #مانشستر يونايتد

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