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التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

الأربعاء 15 يوليو 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج


 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد الموافق 6/9/2020 سيكون موعد العودة للمدارس ضمن نظام التعليم المدمج؛ الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، وذلك استناداً إلى البروتوكول الصحي الذي تم صياغته بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للمجتمع المدرسي.

وأوضحت "التربية" أنها ستعلن تفاصيل هذا القرار ومضامين خطتها حول العودة للمدارس خلال الأسبوع القادم.

وبيّنت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من الفترة الواقعة ما بين 5/8 - 3/9 لتمكين النظام التربوي بكل مكوناته؛ لاستكمال الاستعدادات للانطلاق السلس والآمن للعام الدراسي الجديد في ظل المشهد الكوروني.

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