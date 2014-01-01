زوجة "ويل سميث" تخونه مع هذا الشخص وتعترف له بما حصل وعينها بعينه!

وكالات / سما /

أكدت جادا بينكيت سميث وزوجها الممثل العالمي ويل سميث أن زواجهما لم ينته. واعترفت بعلاقة مع المغني أوجست ألسينا عندما انفصلت عن «سميث» لفترة.

واحتل اسم سميث وزوجته الأسم الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ففي حوار جمع الزوجين، الجمعة، في برنامج «رد تيبل توك» الذي تقدمه بينكيت سميث على الإنترنت، قالت إنها ستناقش على مضض تعليقات «إلسينا» بسبب التكهنات التي أثارتها.

وقالت بينكيت سميث إن ما بدأ كصداقة وجهد عائلي لمساعدة ألسينا قبل نحو 4 سنوات أصبح «نوعًا مختلفًا من الارتباط» في الوقت الذي اعتقدت فيه هي وسميث أن زواجهما قد انتهى، قال سميث «ارتباط؟ علاقة»، مطالبا زوجته أن تكون أكثر تحديدا، خلال النقاش الصريح الذي يعرض على فيسبوك ووتش.

وأضافت جادا أنها التقت بالمغني الشاب عن طريق ابنهما جادين وذكرت أن المغني المولود في لويزيانا، والذي كان يبلغ من العمر 23 عاما في ذلك الوقت، وقالت: «مريض حقًا، وبدأ كل شيء معه فقط بحاجته إلى بعض المساعدة، كنت أريد أن أساعده بسبب حالته العقلية».

وتابعت بينكيت سميث «نعم، لقد كانت علاقة، كنت أشعر بالكثير من الألم. كنت حزينة للغاية. الآن، أدرك تماما أنه لا يمكنك العثور على السعادة بعيدا عن ذاتك.. أود بالتأكيد على أننا فعلنا كل ما بوسعنا للابتعاد عن بعضنا البعض، لكني أدركت أن ذلك لم يكن ممكننا».

من جانبه، أكد ويل سميث وزوجته: «نحن في قارب واحد. نموت معا. الزواج السيئ مدى الحياة»، في إشارة إلى عبارة شهيرة لويل سميث في فيلم «باد بويز».

تزوج سميث وبينكيت عام 1997 ولهما طفلان، جادين وويلو. بدا كل منهما غير مرتاح في بعض الأحيان أثناء النقاش في البرنامج، وقالت بينكيت سميث: «الشخص الوحيد الذي يستطيع منح الإذن في هذا الظرف بالذات هو أنا».

وعلى جانب آخر، قام ويل سميث بالتعاقد على بطولة فيلم Emancipation، حيث يلعب سميث دور عبدهارب من العبودية في رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10أيام حافي القدمين وهي قصة حقيقة لعبدأنضم إلى جيش الإتحاد ولقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج على ظهره.

​​الفيلم سيكون من إخراج أنطوان فوكوا وسيناريو ويليام ن. كولاج وسيشارك في السوق الافتراضية لمهرجان كان السينمائي ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في المشروع في عام 2021 .