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طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

الأربعاء 15 يوليو 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

تسبب طيار إسرائيلي خلال تدريب عسكري، في حالة من الذعر والخوف في أوساط الإسرائيليين الليلة الماضية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن سكان المناطق الشمالية سمعوا أصوات انفجارات كبيرة وضجيج غير عادي، ما تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط السكان.

وتوقع سكان تلك المناطق بأن الانفجارات وأصوات ضجيج الطائرات ناجم عن هجمات إسرائيلية في سوريا أو لبنان، إلا أنه تبين لاحقًا أن أحد الطيارين المتدربين تجاوز السرعة المحددة خلال قيادته لطائرة F35 ما أدى لحالة من أصوات الضجيج الكبير التي سمعت وكأنها انفجارات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن ما جرى يعتبر تجاوزًا للإجراءات، وتقرر وقف الطيار المتدرب.

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