فروانة: 50 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً

رام الله / سما /

قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن 50 أسيرًا في سجون الاحتلال مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا بشكل متواصل.

وأوضح فروانة في تصريح مقتضب، بأن 29 أسيرًا من بين أولئك الأسرى، مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا، ومن بينهم 14 أسيرًا معتقلين منذ ما يزيد عن 30 عامًا وما زالوا خلف القضبان.

وأشار إلى قلق كبير يتزايد لدى عوائل الأسرى بسبب فيروس كورونا الذي قد يصيب أولئك الأسرى القدامى.

ولفت إلى أن هؤلاء الأسرى أمضوا زهرات شبابهم خلف القضبان، وبعضهم فقدوا أمهاتهم وأبائهم وهو ينتظرون حريتهم.