أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة باستقالته على خلفية تهم الفساد وسوء إدارته لأزمة "كورونا"، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت أحرونوت "

- اعتقال 50 متظاهرا في اشتباكات عنيفة أعقبت تظاهرة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء

- وزير الصحة ادلشتاين: "ما لم تحدث معجزة، سنذهب إلى الإغلاق"

- تسجيل 1,561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- مريض "كورونا" شارك في تظاهرة المستقلين في "ميدان رابين"

- إدارة ترمب تتراجع: يمكن للطلاب الأجانب البقاء

"هآرتس":

- مسؤول التواصل مع اليهود في حملة بايدن: ترمب خطر على إسرائيل

- اعتقال 50 متظاهرا في تظاهرة مطالبة باستقالة نتنياهو في القدس

-11 وزير خارجية أوروبي يحثون الاتحاد الأوروبي على إدراج خيارات "ردع" الضم الإسرائيلي

- حصيلة: 371 وفاة وأكثر من 42 ألف مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- إسرائيل تزرع الأشجار بكثافة في النقب لحرمان البدو من الأراضي

"معاريف":

- اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في القدس: اعتقال 50 مشتبها بهم

- استطلاع: 40% من ناخبي الليكود غير راضين عن التعامل مع الأزمة

- أعضاء الكنيست ينتخبون اليوم ممثليهم في لجنة تعيين القضاة ومجلس الحاخامية

- توجه لفرض الإغلاق الجزئي في عطلات نهاية الأسبوع وساعات الليل

- على الرغم من زيادة انتشار الوباء في المستوطنة: سيتم رفع الإغلاق عن "بيتار عيليت"

"إسرائيل اليوم:"

1561- إصابة بفيروس كورونا أمس، نائب وزير الصحة: قد يعلن الإغلاق هذا الأسبوع

- تظاهرة يسارية ضد نتنياهو: مئات من المشاغبين ألقوا الحجارة وهاجموا الشرطة وألحقوا أضرارا بالممتلكات

- مسؤول كبير في الليكود: غانتس و"أزرق أبيض" يديرون لعبة سياسية ما يفشل التصدي للوباء

- اختراق: لقاح لفيروس كورونا ينتج أجسامًا مضادة فعالة

- ريفلين يهاجم عضو الكنيست عيدان رول: "انتهاك لأسس الدولة"