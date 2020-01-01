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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت ريما برام الله

الأربعاء 15 يوليو 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سليم راسم الريماوي، واقتادته سيرا على الأقدام نحو مستوطنة "حلميش" التي تبعد حوالي 4 كيلو متر عن بيت ريما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب انسحاب تلك القوات من البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن الأسير الريماوي كان قد اعتقل لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه مطلع عام 2014، كما أن لديه شقيق محكوم بالسجن المؤبد، وهو الأسير تامر.

#الاحتلال

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