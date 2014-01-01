رقم قياسي إسرائيلي: تسجيل 1718 إصابة كورونا جديدة، خلال يوم واحد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، تسجيل 1718 إصابة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وبحسب الوزارة الإسرائيلية هناك 183 حالة خطيرة، إضافة الى 56 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وحتى الآن سجلت الحصيلة الاجمالية للوفيات جراء الوباء في اسرائيل 371 حالة. بينما العدد الاجمالي للإصابات النشطة 22324.

وكانت إسرائيل وتعدادها حوالى تسعة ملايين نسمة تعتز حتى ما قبل وقت قصير بنجاعة طريقة تعاملها مع الأزمة الصحية، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع بموازاة تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وألغت الحكومة الاسرائيلية في أواخر أيار/مايو بعض القيود المفروضة، لكنها عادت وفرضت الأسبوع الماضي تدابير جديدة مثل إغلاق الحانات والنوادي الليلية والقاعات الرياضية.