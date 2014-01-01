تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في رافات و 2 في قلقيلية

رام الله / سما /

أعلن محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل اليوم الاربعاء، إغلاق قرية رافات بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس.

كما أعلن محافظ قلقيلية اللوار رافع رواجبة تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المدينة لسيدتين من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس.

وقال محافظ سلفيت كميل ان الاصابات كانت لعائلة خالطت امرأة مصابة تسكن بيتونيا جاءت لزيارة اهلها في رافات .

وقرر اغلاق قرية رافات اغلاقا تاما مع حظر الخروج منها او الدخول اليها .





وأشار الى أن الطواقم تعمل على تحديد خارطة المخالطين للمصابين من اجل فحصهم في الوقت المناسب مع ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرا الى عدم خروج بقية ابناء القرية من المنازل حاليا ولحين خروج نتائج فحوصات المخالطين والاتصال مع لجنة الطوارئ في حالة احتياج اي شيء ضروري.





وطالب المحافظ الجميع التقيد بالتعليمات الهادفة لحماية ابناء رافات وكل ابناء شعبنا.

وأكد محافظ قلقيلية رواجبة ارتفاع اعداد المصابين بالمحافظة الى 29، مؤكدا أن هناك عينات موجودة في المختبرات المركزية سيتم الاعلان عن نتائجها حين ظهورها.

وأكد على ضرورة التزام المواطنين بعدم التحرك بتاتاً حتى يتسنى للطواقم الطبية تحديد خارطة المصابين الوبائية بشكل نهائي وأخذ العينات.