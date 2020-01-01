  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوبا بمجال الطب البشري

الأربعاء 15 يوليو 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في كوبا بمجال الطب البشري


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2020-2021.

ودعت الوزارة، في بيان، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني  www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات، والوثائق المطلوبة، والشروط، والتخصصات، والموعد النهائي للتقديم.

وأوضحت، أن هذه المنح جاءت بعد اتصالات مستمرة تجريها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير المنح الدراسية كما جرت العادة سنوياً، والتي تأثرت نتيجة جائحة الكورونا التي تجتاح العالم بأسره.

الأكثر قراءة اليوم

فتح عن اغتيال الشهيد "القيق" : ملفات الانتفاضة الأولى ومطارديها خط أحمر

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الأخبار الرئيسية

تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في رافات و 2 في قلقيلية

860x484 (5)

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

23

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

0

هآرتس: هكذا تسلب إسرائيل حقوق بدو النقب في أراضيهم.. بذريعة التشجير