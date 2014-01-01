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أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

الأربعاء 15 يوليو 2020 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 40 – 45 شيكل

فوارغ: 10 – 15 شيكل

منظف وصافي: 25 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكل

أسعار الدجاج:

1ك = 8 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 شيكل

شيش: 18 شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش:

1ك = 9 شيكل

صدر: 1ك = 15 شيكل

فخد أنثى: 11 شيكل

فخد ذكر: 10 شيكل

جناح: 7 شيكل

#الدجاج #أسعار الدجاج

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