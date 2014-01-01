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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومناطق مختلفة

الأربعاء 15 يوليو 2020 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومناطق مختلفة


رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من الأسرى المحررين والمواطنين في محافظة رام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقال من محافظة رام الله، الشاب وائل محمد عطا من قرية دير أبو مشعل، وطه حسين البرغوثي من قرية شقبا، والمواطن حسام البرغوثي من بلدة كفر عين، إلى جانب اعتقال الشابين محمد ماهر البرغوثي، وراجي البرغوثي من قرية كوبر، والشاب سليم راسم الريماوي من بيت ريما.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال من ضاحية اكتابا شرق طولكرم عماد خضر، ومن بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين اعتقل الشاب مفيد زعرور، والشاب جراح عبدالله حنتولي.

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