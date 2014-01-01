رام الله / سما /

تصدر تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض بلاده لأي إجراءات تقوم بها إسرائيل لضم أراض فلسطينية، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت تسجيل 3 حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإعلان رئيس الوزراء محمد اشتية استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- رئيس الوزراء البريطاني في اتصال مع الرئيس: موقفنا مساند للقانون الدولي وضد "الضم"

- 11 وزيرا أوروبيا يطالبون باتخاذ خطوات لردع إسرائيل عن تنفيذ خطة "الضم"

- 3 حالات وفاة بينها رضيع وتسجيل 293 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- اشتية يعلن استكمال تلبية كافة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

- تسجيل حالة وفاة و21 اصابة جديدة بـ "كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

- "الصحة" تناشد المواطنين عدم مخالطة مواطن مصاب بـ "كورونا" كسر الحجر المنزلي في الخليل

- "الحياة الجديدة" تنشر تفاصيل عرس مخيم دير عمار الذي جلب الانتكاسة

- تخوف إسرائيلي حيال اتخاذ "الجنائية الدولية" القرار بالتحقيق بجرائم حرب

- إصابات بالاختناق بين أسرى "عوفر" وغليان في السجون

- أبو عمرو يتفقد مخيم اليرموك ويلتقي قادة فصائل منظمة التحرير في دمشق

- جامعة بيرزيت تعلن 50 منحة دراسية لطلبة القدس والأغوار

- "النيابة": إجراءات التحقيق بقضية وفاة الطفل مهند نخلة ما زالت مستمرة

- "التربية" تناقش سيناريوهات العودة للمدارس

- "التعليم العالي": لا تتوفر منح أو مقاعد دراسية حاليا نتيجة جائحة كورونا

- آلاف الإسرائيليين يحتجون مطالبين نتنياهو بالإستقالة

"الأيام":

- جونسون يتحادث هاتفيا مع الرئيس: موقفنا مساند للقانون الدولي وضد الضم

- 11 دولة أوروبية تطالب بتسريع وضع قائمة ردود الفعل ضد أي ضم إسرائيلي

- سلطات الاحتلال تسيّج جبل الفرديس الأثري شرق بيت لحم وتعزله عن محيطه تمهيدا للضم

- "كورونا": ثلاث وفيات بينهم رضيع، و293 إصابة

- انتهاء أزمة نقص المواد الخاصة بفحص الفيروس

- حالة وفاة و21 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

- 100 إصابة جديدة بـ "كورونا" في القدس الشرقية

- اشتية يعلن استكمال تلبية الاحتياجات العاجلة لـ "الصحة"

- تأهب إسرائيلي لاحتمال صدور قرار من "الجنائية" خلال أيام لبدء التحقيق

- ثلاث ولايات أميركية تسجل أعدادا قياسية في الوفيات بـ "كورونا"

- كوخافي: الاستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

- دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى عشية عيد الأضحى

- أبو هولي: المخيمات دخلت دائرة الخطر مع انتشار "كورونا" وندعو لمساندة "الأونروا"

- إصابات بالاختناق بين أسرى "عوفر" عقب اقتحامه من قبل قوات القمع

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين باستقالته

"القدس":

- 3 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا

- في اتصاله مع الرئيس ...رئيس الوزراء البريطاني جونسون: موقفنا مساند للقانون الدولي وضد الضم

- اخطارات بالهدم ووقف البناء في يعبد ومستوطنون يستولون على أراض في الأغوار الشمالية

- 11 دولة أوروبية تطالب بإعداد قائمة ردود فعل ضد مخطط الضم الإسرائيلي

- إسرائيل تحتجز مواد خاصة بالفحوصات منذ أربعة أسابيع

- وفاة و21 إصابة جديدة بصفوف جالياتنا

- 3316 إصابة بالفيروس في الداخل

- اشتية يعلن استكمال تلبية كافة احتياجات وزارة الصحة

- آلاف الإسرائيليين يحتجون مطالبين باستقالة نتنياهو

- 3 وفيات و1125 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

- الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق جزئي للحد من انتشار الوباء

- 83 مؤسسة حقوقية توجه نداء للأمم المتحدة للتحقيق في قتل الاحتلال للشاب أحمد عريقات

- لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم...إسرائيل تزرع عشرات آلاف الدونمات في النقب

- 92 مستوطناً وضابطاً وموظف آثار يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف غليك

- كوخافي: الاستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش

- 578,345 وفاة و13,368,854 إصابة بالوباء حول العالم