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اعتقال 50 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد نتنياهو في القدس

الأربعاء 15 يوليو 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 50 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد نتنياهو في القدس


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، 50 إسرائيليًا بعد مواجهات وصدامات شهدتها المنطقة المحيطة بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالته في ظل لوائح الاتهام الموجهة إليه.

وتظاهر الآلاف أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة، بدعوة من حركة "الأعلام السوداء"، حيث استمرت التظاهرة لساعة متأخرة من الليل، قبل أن يغلق المتظاهرون المنطقة المحيطة بالمنزل ويتم إزالة حواجز وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ويصل المئات من المتظاهرين لمنطقة السكك الحديدية الخفيفة التي أغلقوها وعرقلوا الحركة فيها.

وقذف المتظاهرون أفراد الشرطة الإسرائيلية، بالحجارة والبيض وبعض الأدوات التي كانت بحوزتهم، وأشعلوا النار في مجمعات القمامة، ما أدى لاندلاع مواجهات وصدامات مع الشرطة.

وتسبب المتظاهرون بأضرار واسعة النطاق في الشوارع التي وصلوا إليها، كما اعتدوا على عدد من المراسلين الصحفيين.

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