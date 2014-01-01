إدلشتاين : إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق

القدس المحتلة / سما /

قال بولي إدلشتاين وزير الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إنه في حال لم تحدث معجزة توقف فيروس كورونا أو تعمل على تخفيض أعداد المصابين، فإنه سيتم التوجه للإغلاق التام.

واعتبر إدلشتاين أن وصول إسرائيل لنحو 2000 مصاب يوميًا بمثابة ضوء أحمر يؤكد الخطر الكبير والذي سيشكل نقطة مهمة تؤدي إلى الإغلاق، مرجحًا اللجوء إلى قرارات أكثر صعوبة من تلك التي اتخذت في المرحلة الأولى. بحسب ما نقل عنه موقع يديعوت أحرونوت.

وأشار إلى أنه يشعر بالقلق من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين وكذلك في أعداد الحالات الخطيرة ومن يعانون من صعوبة في التنفس.

ورفض اعتبار أن الإغلاق بمثابة اعتراف بالفشل، كما رفض الاتهامات للصحة الإسرائيلية بعدم التجهز لموجة ثانية من الفيروس.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل خلافات إسرائيلية حكومية بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، بشأن فرض الإغلاق ليلًا وفي نهاية العطلة الأسبوعية، إلى جانب إغلاق المعابد وحمامات السباحة والصالات الرياضية وغيرها من القرارات لمحاولة تخفيف أعداد المصابين.