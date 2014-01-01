مصر: 12 مصابا و"تفحُّم سيارات" في حريق نشب إثر انفجار بخطّ وقود

القاهرة /وكالات/

أُصيب 12 شخصا و"تفحم عدد من السيارات"، إثر حريق هائل نشب في طريق رئيسيّ في مصر، وتسبب بإغلاق مؤقت للطرق المؤدية إلى المكان، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وانفجر خط وقود أسفل طريق القاهرة – الإسماعيلية، شمالي البلاد، ما أدى لاندلاع حريق هائل، بحسب إعلام حكومي بينه صحيفة الأهرام.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الإصابات شملت حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة بالمستشفيات، وأنه (الحريق) لم يسفر عن وفيات".

وقال محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، إن "الحريق أسفر عن تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات".

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية لموقع الحريق؛ لحين السيطرة عليه"، بحسب صحيفة الأهرام.

ونقلت "الأهرام" عن عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، قوله، إن "طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت (نتيجة للانفجار)، أدت لتشكل الحريق الضخم، بسبب شرارة من إحدى السيارات".

وأشار عبد القادر، إلى أنه "بعد محاصرة النيران (من قوات الدفاع المدني) لأكثر من ساعة ونصف، تم السيطرة على الحريق".

ولم يصدر بيان من وزارة البترول أو الحكومة المصرية بشأن تفاصيل الحريق ونتائجه، غير أن وسائل إعلام محلية، قالت إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يتابع الحادث.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، انفجر خط أنابيب بترول بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، أدى إلى اندلاع حريق ضخم راح ضحيته 9 وفيات، فضلا عن إصابة 11 آخرين، حسب وزارة الصحة.