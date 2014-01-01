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الصحة تعقب على سائق العمومي المصاب في الخليل

الثلاثاء 14 يوليو 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعقب على سائق العمومي المصاب في الخليل


رام الله / سما /

قالت وزارة الصخة انه تبين كسر أحد المصابين بفيروس كورونا في مدينة الخليل للحجر المنزلي الإلزامي، فقامت طواقم الطب الوقائي والأجهزة الأمنية بضبطه والتأكيد عليه بضرورة التقيد بالحجر حماية له ولأهله وأبناء بلده، إلا أنه قام وللأسف بكسر الحجر للمرة الثانية مدعيا عدم إصابته.

وقالت الصحة إن المواطن المذكور مصاب بالفيروس وحاليا تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعته لوضعه في حجر وزارة الصحة.

وناشدت وزارة الصحة جمهور المواطنين لعدم مخالطة المواطن الذي ظهر في فيديوهات عبر مواقع التواصل لسلامتهم ولتجنب إصابتهم بالفيروس، إلى حين ضبطه ووضعه في الحجر الصحي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الخليل

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