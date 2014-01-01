  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية": تسجيل 179حالة وفاة و3529 اصابة و1523 حالة تعاف بصفوف جالياتنا الفلسطينية

الثلاثاء 14 يوليو 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسجيل 179حالة وفاة و3529 اصابة و1523 حالة تعاف بصفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 179 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الاصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3529 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني (54 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة الى 51.

من جهته، أوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل21 اصابة جديدة في ولايتي تنسي، ومتشيغن. ليرتفع عدد الإصابات الى 1938، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

واستقبل فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء للأحباب العالقين صباح اليوم الدفعة الثانية من القادمين من أوروبا عبر فرانكفورت، ووصلوا الى معسكر النويعمة وكان في استقبالهم طواقم وزارة الصحة، وقوات الامن الوطني، والشرطة، والإدارة العامة للمعابر والحدود والأجهزة المختلفة، كما استقبل الفريق القادمين من سلطنة عُمان، واطمأن على مغادرة وفد آخر من المواطنين العالقين في الضفة في طريقهم الى الامارات العربية المتحدة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فتح عن اغتيال الشهيد "القيق" : ملفات الانتفاضة الأولى ومطارديها خط أحمر

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

الأخبار الرئيسية

0

هآرتس: هكذا تسلب إسرائيل حقوق بدو النقب في أراضيهم.. بذريعة التشجير

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

قااني

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

"الصحة": وفاة مواطن من عناتا متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 47

79110

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية