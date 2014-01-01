إصابة كورونا محلية جديدة في الأردن و14 من الخارج

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة.

وبينت الوزارة في بيان، أن الاصابات كانت على النحو الآتي: حالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة، كانت تخضع للحجر الذاتي، وتمّ فحصها قبل أسبوع، وكانت نتيجة الفحص سلبيّة؛ وأعيد فحصها اليوم وظهرت نتيجتها إيجابيّة، مشيرة إلى أنه تمّ حجر البناية التي تقطن بها في جبل النزهة، وفحص جميع القاطنين فيها.

وتابع البيان أنه تم تسجيل 14حالة إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (13 من السعوديّة، و1 من تركيا)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1198) حالة، كما سُجِّلت (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء (5647) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت (477448) فحصاً.