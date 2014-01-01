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"الاقتصاد" تغلق 7 محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية

الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تغلق 7 محلات تجارية مخالفة للاجراءات الصحية


رام الله / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، 7 محلات تجارية مخالفة  للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاغلاق جاء في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 23 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركائها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، شملت 588 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وحرر جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، 16 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة، تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 إلى 500 شيقل، إضافة الى اخطار 7 محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.

#الاقتصاد الوطني #اغلاق محلات

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