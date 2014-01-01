  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة: نتابع نظافة مياه بحر المدينة خصوصا بموسم الاصطياف

الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: نتابع نظافة مياه بحر المدينة خصوصا بموسم الاصطياف


غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أنها تتابع بشكل دائم ومستمر نظافة مياه بحر المدينة للتأكد من خلوها من أي ملوثات قد تؤثر على موسم الاصطياف الحالي، ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي رمزي أهل أن البلدية أوقفت تماماً ضخ أي مياه عادمة للبحر منذ شهر يونيو من العام الماضي بسبب تزويد محطات الصرف الصحي القريبة من البحر بتيار كهربائي دائم لضمان تشغيلها على مدار الساعة دون أي عوائق.

وأوضح أن الفيديوهات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعود لقيام بعض الاستراحات بتصريف مياه المسابح الخاصة بتلك الاستراحات لشاطئ البحر وهي غير ملوثة، مبيناً أن البلدية تواصلت مع أصحاب تلك الاستراحات وأكدت ضرورة تصريف تلك المسابح عبر شبكات الصرف الصحي.

ودعت البلدية أصحاب الاستراحات لعدم ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة باستراحاتهم بشبكة تصريف مياه الأمطار، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف النظام.

#بلدية غزة #بحر غزة

الأكثر قراءة اليوم

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

فتح عن اغتيال الشهيد "القيق" : ملفات الانتفاضة الأولى ومطارديها خط أحمر

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

الأخبار الرئيسية

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

قااني

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

"الصحة": وفاة مواطن من عناتا متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 47

79110

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الصحة: 293 اصابة جديدة بالضفة ووفاة مواطنة 75 عاماً بكورونا في الخليل