غزة: الجامعة الاسلامية تنشر أسماء المقبولين في كلية الطب "الدفعة الأولى "

غزة / سما /

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الإسلامية بغزة عن قبول الدفعة الأولى في كلية الطب البشري للفصل الدراسي الجديد للعام 2020 - 2021 .

وطالبت الجامعة من جميع الطلاب والطالبات الصادرة أسمائهم ضمن المقبولين بضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 19-7-2020م، وأن من يتخلف عن ذلك يفقد حقه في كلية الطب .

أسماء الطالبات المقبولات في كلية الطب في الجامعة الإسلامية من خلال ( الرابط التالي ) .

أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب في الجامعة الإسلامية من خلال ( الرابط التالي ) .