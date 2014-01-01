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اسرائيل: لن يكون هناك مفر من فرض اغلاق شامل في حال تفاقم العدوى

الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: لن يكون هناك مفر من فرض اغلاق شامل في حال تفاقم العدوى


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس نقابة الاطباء في اسرائيل البروفيسور تسيون حاغي انه يجب الاستعداد لفرض اغلاق شامل قريبا بسبب تفاقم انتشار عدوى الكورونا.

واضاف البروفيسور حاغي في حديث اذاعي انه لا يبدو في الوقت الراهن ان يتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الاول من ايلول سبتمبر المقبل.

وأعرب عن قلقه حيال ارتفاع عدد الماصبين بشكل حاد مشيرا الى ان الفيروس يصيب عددا اكبر من المسنين الذين يحتاجون العلاج المكثف.

ورأى رئيس نقابة الاطباء انه اذا وصال عدد الاصابات الى الفين يومياً فلن يكون هناك مفر من الاعلان عن اغلاق تام على اسرائيل.

ودعا البروفيسور حاغي الى تحويل مبالغ مالية لكل مواطن فقد مصدر رزقه بسبب الجائحة تفاديا لتفاقم الاوضاع الاقتصادية في حال فرض الاغلاق مجددا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اغلاق شامل

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