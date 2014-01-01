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قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

الثلاثاء 14 يوليو 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!


القدس المحتلة / سما /

اعتبر قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، أن "الجيش الأميركي أصبح منهك". متوعدًا بأن "أيامًا عصيبة تنتظر أميركا وإسرائيل"، وذلك في تصريحات صدرت عنه اليوم، الثلاثاء.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية سلسلة التفجيرات التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية واستهدفت عدة مواقع نووية بينها منشأة نطنز، بالإضافة محطة توليد طاقة كهربائية، ومركز بتروكيماويات.

ولم يستبعد مسؤولون إيرانيون أن تكون التفجيرات في منشأة نطنز عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة. فيما صرّح مسؤولين إيرانيين أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار الذي حدث بمنشأة نطنز النووية، نتج عن هجوم سيبراني، وأوضح أحد المسؤولين أن "الهجوم السيبراني استهدف وحدة تجميع أجهزة الطرد المركزي".

وفي هذا السياق، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إستراتيجية مشتركة جديدة لمواجهة إيران بدأت بالظهور، وإنها تتجه إلى التصعيد خلال الفترة المقبلة وصولا إلى الانتخابات الأميركية، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي.

وشبه خبراء هجوم نطنز، لناحية التأثير والتخطيط، بعمليّة القرصنة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عن المنشأة النووية ذاتها عام 2009، ويعتقد بأنها "أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء"، بحسب الصحيفة، عبر تدمير قرابة 1000 جهاز طرد مركزي.

وشبّه خبراء هجوم نطنز، لناحية التأثير والتخطيط، بعمليّة القرصنة التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة عن المنشأة النووية ذاتها عام 2009، ويعتقد بأنها "أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء"، بحسب الصحيفة، عبر تدمير قرابة 1000 جهاز طرد مركزي.

#الحرس الثوري الإيراني #ايران #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الولايات المتحدة #نطنز

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