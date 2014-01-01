  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تتلف 300 مركبة غير قانونية في جنين

الثلاثاء 14 يوليو 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 300 مركبة غير قانونية في جنين


جنين / سما /

أتلفت الشرطة ( 300) مركبه غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وضمن جهود الشرطة المتواصلة للحد من ظاهرة المركبات غير القانونية فقد قامت شرطة المحافظة بإتلاف ( 300 ) مركبه غير قانونية تم ضبطها أثناء العمل الاعتيادي ونشر الحواجز على مداخل المدينة والمحافظة وخطة إدارة المرور بالشرطة للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها ،فمن خلال تدقيقها في الأوراق الرسمية لهذه المركبات ومدى قانونيتها ومتابعتها الحثيثة لذلك تم ضبط (260) مركبة ( 40 ) دراجة غير قانونية من أنواع مختلفة وإتلافها من قبل شرطة المحافظة.

وأكد العميد عزام جباره مدير شرطة محافظة جنين ، بان العمل الشرطي في مختلف مجالاته يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطن وأمانه والحفاظ على مقدراته ولكي لا يصبح وجود هذه المركبات ظاهرة تؤدي إلى الإخلال في النظام والقانون وتعريض حياه المواطنين للخطر .

#الشرطة #جنين

الأكثر قراءة اليوم

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

تجنبا للفتنة ..عائلة "القيق" تطالب بسرعة القبض على من نفذ اغتيال ابنها

فتح عن اغتيال الشهيد "القيق" : ملفات الانتفاضة الأولى ومطارديها خط أحمر

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

منفذ مجزرة مسجد نيوزيلندا يفاجئ المحكمة بطلب مقلق

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

قااني

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

"الصحة": وفاة مواطن من عناتا متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 47

79110

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الصحة: 293 اصابة جديدة بالضفة ووفاة مواطنة 75 عاماً بكورونا في الخليل

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني