الشرطة تتلف 300 مركبة غير قانونية في جنين

جنين / سما /

أتلفت الشرطة ( 300) مركبه غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وضمن جهود الشرطة المتواصلة للحد من ظاهرة المركبات غير القانونية فقد قامت شرطة المحافظة بإتلاف ( 300 ) مركبه غير قانونية تم ضبطها أثناء العمل الاعتيادي ونشر الحواجز على مداخل المدينة والمحافظة وخطة إدارة المرور بالشرطة للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها ،فمن خلال تدقيقها في الأوراق الرسمية لهذه المركبات ومدى قانونيتها ومتابعتها الحثيثة لذلك تم ضبط (260) مركبة ( 40 ) دراجة غير قانونية من أنواع مختلفة وإتلافها من قبل شرطة المحافظة.

وأكد العميد عزام جباره مدير شرطة محافظة جنين ، بان العمل الشرطي في مختلف مجالاته يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطن وأمانه والحفاظ على مقدراته ولكي لا يصبح وجود هذه المركبات ظاهرة تؤدي إلى الإخلال في النظام والقانون وتعريض حياه المواطنين للخطر .