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نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية


سما / وكالات/

نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، صورا غير مسبوقة عبر الأقمار الصناعية تظهر "سد النهضة" الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

وجاء نشر الصور بعدما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الخط الأحمر فيما يخص ملف "سد النهضة" الإثيوبي، يتمثل في رؤية الدولة وقوع أي ضرر جسيم جراء "سد النهضة" على الأمن المائي لمصر والمصريين.

وكانت قد اختتمت أمس الاثنين، المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي استمرت على مدار 11 يوما بهدف التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن اليوم الحادي عشر من المفاوضات (الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول المشاركة، وممثلي الدول والمراقبين)، شهد اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث، بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين.

وتلى ذلك اجتماع لوزراء المياه، تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.

RT

#مصر #سد النهضة #اثيوبيا
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