غنام تطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على أوضاع شعبنا جراء الاحتلال و"كورونا"

رام الله / سما /

أطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف على آخر التطورات الحاصلة على الوضع السياسي، ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، ودور المحافظة في مواجهة جائحة كورونا .

وأكدت غنام خلال اللقاء الذي جرى في مكتبها، أن الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، والتصعيد الاحتلالي بحق كل ما هو فلسطيني، يتطلب موقفا دوليا حاسما تجاه جرائم الاحتلال .

وأشادت بالجهود التي تقدمها البعثة الأوروبية للشعب الفلسطيني بشكل عام، مؤكدة أن شعبنا وهو يدافع عن حقوقه التي كفلتها المواثيق الدولية ويواجه خطة وسياسة الضم الاحتلالية بحاجة لمزيد من الدعم وخاصة السياسي .

وشددت على أن فلسطين حالة استثنائية عن باقي دول العالم نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها، منوهة إلى أننا نواجه وبائي كورونا والاحتلال في الوقت ذاته، وأن الاحتلال يضاعف من مضايقاته واعتداءاته على أبناء شعبنا في الآونة الأخيرة، ويمنع عمل الطواقم الميدانية في الكثير من المناطق.

وأطلعت غنام بورجسدرف على آخر مستجدات الحالة الوبائية في المحافظة، والجهود التي تبذل وكافة الإجراءات الوقائية من أجل منع تفشي الفيروس حفاظا على صحة شعبنا وسلامة مواطنينا، مشيرةً إلى أنه ومنذ تسجيل أول اصابة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بالتشاور والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة استناداً إلى حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس محمود عباس .

وقدمت شرحاً عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والقلق المتواصل من تفشي فيروس كورونا بينهم لدى أهاليهم، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها السجان بحقهم.

من جانبه أوضح بورجسدرف مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي في دعم فلسطين ومؤسساتها ومساهماته الدائمة في تقديم المساعدة في الكثير من المشاريع المحلية والتنموية، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساندة السلطة الوطنية في مواجهة جائحة كورونا .

وفي ختام اللقاء كرمت غنام بورجسدرف، مثنية على دور الاتحاد الأوروبي الداعم لشعبنا بمختلف الأوجه والقطاعات .