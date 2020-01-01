غزة.. ضبط 41 طنًا من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات

غزة / سما /

حررت مباحث التموين في غزة، اليوم الثلاثاء، محضري ضبط ومخالفة بحق التاجر (ص. م)، بعدما ضبطت بحوزته "21.8" طنًا من زيت عباد الشمس منتهية الصلاحية ومخالفة لمواصفات الفلسطينية.

وقالت المباحث، في بيان صحفي، إنها ضبطت في محافظة خانيونس "21" طن من المشروبات الغازية لدى التاجر (م. ق)، إضافة إلى ضبط 1.6 طن قهوة لدى التاجر (م. ش) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية نتيجة الفحص المخبري، موضحة أنها حررت محضري إثبات حالة بحق التاجرين المخالفين.

وأكدت أنها حولت ملفي التاجرين إلى اللجنة القانونية المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.