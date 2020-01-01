  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة.. ضبط 41 طنًا من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات

الثلاثاء 14 يوليو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. ضبط 41 طنًا من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات


غزة / سما /

حررت مباحث التموين في غزة، اليوم الثلاثاء، محضري ضبط ومخالفة بحق التاجر (ص. م)، بعدما ضبطت بحوزته "21.8" طنًا من زيت عباد الشمس منتهية الصلاحية ومخالفة لمواصفات الفلسطينية.

وقالت المباحث، في بيان صحفي، إنها ضبطت في محافظة خانيونس "21" طن من المشروبات الغازية لدى التاجر (م. ق)، إضافة إلى ضبط 1.6 طن قهوة لدى التاجر (م. ش) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية نتيجة الفحص المخبري، موضحة أنها حررت محضري إثبات حالة بحق التاجرين المخالفين.

وأكدت أنها حولت ملفي التاجرين إلى اللجنة القانونية المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

#مباحث التموين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

تجنبا للفتنة ..عائلة "القيق" تطالب بسرعة القبض على من نفذ اغتيال ابنها

منفذ مجزرة مسجد نيوزيلندا يفاجئ المحكمة بطلب مقلق

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل "ذراع" جديدة للعمل في "عمق أراضي العدو"

الأخبار الرئيسية

"الصحة": وفاة مواطن من عناتا متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 47

79110

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الصحة: 293 اصابة جديدة بالضفة ووفاة مواطنة 75 عاماً بكورونا في الخليل

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

يديعوت: إسرائيل تستعد لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية لكبار المسؤولين والضباط