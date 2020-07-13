"التعليم بغزة" تنشر إرشادات للطلبة الراغبين بتحسين معدلاتهم

غزة / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا إرشاديًا للطلبة الناجحين في نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2020 في فلسطين، الراغبين في تحسين معدلاتهم.

وبينت الوزارة، في بيان نشرته أمس، أن عملية التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم، تبدأ الإثنين الموافق 13/07/2020 وتنتهي نهاية دوام يوم الأربعاء 15/07/2020.

ولفتت إلى أنه لن يسمح بعد انتهاء الموعد المحدد لأي طالب بالتسجيل، مضيفةً أنه سيتاح تصديق كشوف العلامات صباح الخميس.

وبينت أن التسجيل يتم من خلال المديريات الموزعة على المحافظات في قطاع غزة.





