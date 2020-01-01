  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المخابرات تقبض على مطلوب من الظاهرية على خلفية عمليات سطو

الثلاثاء 14 يوليو 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات تقبض على مطلوب من الظاهرية على خلفية عمليات سطو


الخليل / سما /

تمكن جهاز المخابرات العامة، بعد ظهر اليوم، من القاء القبض على المطلوب (أ.م.ش) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والمطلوب لدى الاجهزة الامنية والنيابة العامة على خلفية عمليات سطو واطلاق رصاص.

وذكرت مصادر أمنية، بان عملية الاعتقال تمت بعد أن رصد الجهاز تحركات للمطلوب في الظاهرية، وبناء عليه، تم التحرك والقاء القبض عليه، وسيتم تسليمه في وقت لاحق لجهات الاختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

واضافت المصادر، بان المطلوب متهم بتنفيذ عمليات صدو مسلح وسرقة بالاكراه، واطلاق الرصاص بهدف ترويع المواطنين، وقد كان فاراً من وجه العدالة وهو مطلوب لها منذ نحو العام.

#المخابرات العامة #بلدة الظاهرية

الأكثر قراءة اليوم

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

تجنبا للفتنة ..عائلة "القيق" تطالب بسرعة القبض على من نفذ اغتيال ابنها

منفذ مجزرة مسجد نيوزيلندا يفاجئ المحكمة بطلب مقلق

محاضر جامعي سعودي ينشر مقالا عن النبي محمد في مجلة إسرائيلية وهذا ما قاله ..

تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل "ذراع" جديدة للعمل في "عمق أراضي العدو"

الأخبار الرئيسية

"الصحة": وفاة مواطن من عناتا متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات إلى 47

79110

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الصحة: 293 اصابة جديدة بالضفة ووفاة مواطنة 75 عاماً بكورونا في الخليل

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

يديعوت: إسرائيل تستعد لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية لكبار المسؤولين والضباط