المخابرات تقبض على مطلوب من الظاهرية على خلفية عمليات سطو

الخليل / سما /

تمكن جهاز المخابرات العامة، بعد ظهر اليوم، من القاء القبض على المطلوب (أ.م.ش) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والمطلوب لدى الاجهزة الامنية والنيابة العامة على خلفية عمليات سطو واطلاق رصاص.

وذكرت مصادر أمنية، بان عملية الاعتقال تمت بعد أن رصد الجهاز تحركات للمطلوب في الظاهرية، وبناء عليه، تم التحرك والقاء القبض عليه، وسيتم تسليمه في وقت لاحق لجهات الاختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

واضافت المصادر، بان المطلوب متهم بتنفيذ عمليات صدو مسلح وسرقة بالاكراه، واطلاق الرصاص بهدف ترويع المواطنين، وقد كان فاراً من وجه العدالة وهو مطلوب لها منذ نحو العام.