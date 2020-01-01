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"التعليم العالي" توضح بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية..

الثلاثاء 14 يوليو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" توضح بخصوص المنح الدراسية ومكاتب الخدمات الجامعية..


رام الله / سما /

 قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا تتوفر منح أو مقاعد دراسية حالياً نتيجة جائحة الكورونا التي تجتاح العالم بأسره.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها على تواصل مستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير المنح الدراسية كما جرت العادة سنوياً، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المنح حال وصولها للوزارة بشكل عاجل وتتابعي وحسب ما يرد.

وفيما يتعلّق بالمنح الداخلية، طالبت الوزارة جميع الطلبة المعنيين بالتسجيل في الجامعات الفلسطينية بضرورة استكمال جميع إجراءات التسجيل والاحتفاظ بايصالات الدفع الرسمية الصادرة عن الجامعات لحين الإعلان عن المنح الداخلية في منتصف شهر أيلول القادم، ومن ثم التقدم للمنافسة على المنح.

وبخصوص مكاتب الخدمات الجامعية، طالبت الوزارة من جميع الطلبة تحري الدقة قبل التعامل مع أي من هذه المكاتب، وضرورة التأكد من سلامة ترخيص المكتب لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي https://tinyurl.com/y8cjk597، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن التعامل مع أي مكتب غير مرخص.

#التعليم العالي #منح دراسية #كورونا

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