غانتس يوعز بحجز الفنادق لمرضى كورونا حتى نهاية العام المقبل

القدس المحتلة / سما /

أوعز بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى قيادة الجبهة الداخلية، بالاستعداد للاستمرار في حجز الفنادق لخدمة مرضى فيروس كورونا أو الذين سيتم عزلهم فيها، حتى نهاية عام 2021.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ذلك جاء خلال لقاء عبر الفيديو مع قادة الجبهة الداخلية، للتحضير لسنياريوهات خطيرة تتعلق باستمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال غانتس إنه يجب على قيادة الجبهة الداخلية الاستعداد لتقديم الخدمة التشغيلية واللوجستية لذلك، من أجل الاستمرار في محاولات إنقاذ حياة الإسرائيليين من جهة، والاستمرار في إدارة الوضع الاقتصادي من جهة أخرى.

وتوقع أن يبقى الفيروس لفترة طويلة، وأنه لن يختفي في وقت قريب.