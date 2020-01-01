الشاباك طلب من 70 ألف إسرائيلي بالدخول للحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

تلقى نحو 70 ألف إسرائيلي، رسائل من جهاز الأمن العام "الشاباك" للدخول في الحجر الصحي، بعد رصدهم لمصابين بفيروس كورونا ومخالطين لهم.

وبحسب ممثل الصحة الإسرائيلية في حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإنه هذه الأرقام سجلت في الأسبوع الأول لانطلاق عمليات متابعة المصابين ومخالطيهم. وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

ووفقًا لذات المصدر، فإن 12 ألفًا و700 آخرين منهم سمح لهم بالخرج من الحجر بعد أن تقدموا بطعن في الرسائل التي وصلتهم، ثم سمح لـ 700 آخرين بالخروج بعد فحص معمق أجراه الشاباك حول إصابتهم أو مخالطتهم بمصابين