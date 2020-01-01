الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ 63 حالة اشتباه بكورونا في القطاع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها أجري فحوصات لـ 63 عينة مشتبة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أية اصابات جديدة بعد ظهور النتائج والتي كانت سلبية.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 13130 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 63 حالة، ولا تزال 8 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 338 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.