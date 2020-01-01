"اقتصاد غزة" تمنح إعفاءات جزئية للشركات والمصانع

غزة / سما/

قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنها منحت شركات تجارية وصناعية إعفاءات جزئية من الرسوم المفروضة على أنشطتها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت وزارة الاقتصاد، في تقرير أصدرته، أمس، حول أبرز أنشطتها خلال الأشهر الستة الماضية، الى أن الوزارة اتخذت خلال الفترة المذكورة جملة من القرارات الخاصة بالشركات والمصانع والمحال التجارية، منها صدور قرار قضي بإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية، وإعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات، وتمديد العمل بقرار الإعفاء لأصحاب المنشآت الصناعية بنسبة 50% من رسوم الترخيص، وقرار بتحديد أسعار السلع الأساسية، وآخر حدد أسعار الخضراوات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وبين التقرير أن هيئة تشجيع الاستثمار لدى الوزارة قررت خلال النصف الأول تأجيل الأقساط الشهرية المترتبة على المتضررين من أزمة كورونا ممن استفادوا من المشاريع الصغيرة.

وأوضح التقرير أن الوزارة أصدرت قراراً استهدف حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات، كما أصدرت قراراً بإعادة فتح المطاعم بعد الإغلاق بسبب ازمة كورونا مع اتخاذ إجراءات السلامة الصحية داخل المطاعم.

وذكر التقرير أن الوزارة اتخذت بعض التسهيلات لمساندة أصحاب المنشآت الصناعية من خصم نسبة 20% من رسوم الكهرباء، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية لــ 100 دولار.

ولفتت الى القرارات المتخذة بخصوص إلزام أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية بإجراءات الأمن والسلامة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت الى قراراتها المتعلقة بالسماح بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) المحجوزة في المعابر، والسماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة وإدخال السخانات الشمسية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 2437 معاملة، وتم تسجيل 148 شركة، وبلغ عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 1848 سجلاً والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 319 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 25 شركة.

وبين التقرير أن عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت (1014) قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 485 قضية.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 1917 جولة تفتيشية، شملت زيارة 19547 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الإتلاف 2214 محضرا، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 964 عينة، وتم تحرير 1908 مخالفات ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.