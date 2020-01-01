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خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

الثلاثاء 14 يوليو 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" نقلًا عن تقرير من مركز ألما للأبحاث والتعليم أن 28 موقعًا على الأقل لإطلاق صواريخ تابعة لحزب الله تقع في العاصمة اللبنانية بيروت.
 
ويكشف التقرير أن المواقع مرتبطة بإطلاق وتخزين وإنتاج صواريخ بالستية إيرانية من طراز فاتح 110، وصواريخ أرض-أرض متوسطة المدى، وما يعادله في سوريا، إم 600.
 
وقال تال بيري رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، للصحيفة الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إن حزب الله يمتلك 600 صاروخ من طراز فاتح 110 وإم 600 يصل مداه إلى 300 كيلومتر، مضيفًا أن "المواقع المعنية متاحة بالفعل وتعمل".
 
ومهمة المركز بحسب ما جاء على موقع عبر الانترنت "جعل المعرفة الجغرافية السياسية المتعمقة حول الشرق الأوسط في متناول المتحدثين باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى تقديم احاطات ميدانية في مواقع مراقبة مختلفة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا".
 
يتناول عمل المركز كذلك "المناخ الثقافي المتغير والاتجاهات الحالية في المجتمعات الإسلامية في ضوء الأحداث الأخرى في الدول المجاورة لإسرائيل، مع التركيز على كيفية تأثيرها جميعًا على التحديات الأمنية للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشمالية المضطربة لإسرائيل".

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