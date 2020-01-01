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نقابات العمال تطالب المؤسسات الدولية بحماية العمال الفلسطينين

الثلاثاء 14 يوليو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الثلاثاء، إصابة عامل من بلدة عانين غرب جنين، بجروح بعد أن دهسته سيارة شرطة الاحتلال، قرب أم الفحم.

وأفاد الاتحاد، بأنّ العامل رأفت عماد صبحي أصيب بجروح ورضوض، بعد أن طاردته قوات الاحتلال، وجرى نقل العامل صبحي إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

واستنكر طريقة ماقامت به شرطة الاحتلال من دهس لهذا العامل بطريقة همجية لا أخلاقية ولا إنسانية، وهذا إن دل على شيئ يدل على عنصرية الاحتلال الممنهجة بحق العمال الفلسطينيين.

وطالب المؤسسات الدولية وحقوق الانسان بحماية العامل الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال بحق العمال.

#نقابات العمال #العمال

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