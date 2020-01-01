الصحة: 293 اصابة جديدة بالضفة ووفاة مواطنة 75 عاماً بكورونا في الخليل

رام الله / سما /

أعنلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطنة 75 عاماً من بلدة إذنا في محافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بالفيروس إلى 46.

واعلنت وزارة الصحة، تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واكدت الوزارة في بيان لها ، اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 4 حالات وفاة، وتسجيل 59 حالة تعاف منها 39 في الخليل ، 19 نابلس، بيت لحم، حالة في طولكرم.



واشارت الى ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 18 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزارة انه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، مشيرة الى ان عدد الحالات النشطة الكلي 6372 حالة، وحالات التعافي 1317، وعدد حالات الوفاة 45.









وتم تقسيم الإصابات الجديدة في المحافظات كالتالي:

محافظة القدس (108): مدينة القدس 108.

محافظة رام الله والبيرة (1): بيتونيا 1

محافظة الخليل (158): مدينة الخليل 21، حلحول 5، يطا 18، بني نعيم 2، دورا 22، الظاهرية 2، بيت أمر 2، بيت كاحل 33، ترقوميا 11، سعير 2، مخيم العروب 16، الشيوخ 2، صوريف 2، نوبا 2، الرماضين 1، إذنا 17.

محافظة طولكرم (1): علار: 1.

محافظة بيت لحم (18): مدينة بيت لحم 7، مخيم الدهيشة 2، الدوحة 2، الخضر 5، الجبعة 1، واد النيص 1.

محافظة سلفيت (6): مردا 3، سلفيت 1، دير استيا 1، كفل حارس 1.

محافظة جنين (3): يعبد 1، قباطية 1، الزبابدة 1.

محافظة نابلس (4): مخيم عسكر 4.