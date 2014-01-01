إدارة السجون تبلغ أسرى جلبوع أن نتائج العينات الأسرى في قسم (2) سلبية

القدس المحتلة / سما /

أبلغت إدارة سجن "جلبوع" الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن نتائج العينات التي سحبت من الأسرى في قسم (2)، وهو القسم الذي تواجد فيه الأسير كمال أبو وعر قبل نقله، كانت نتيجتها سلبية، أي أنهم غير مصابين، علماً أن عدد الأسرى في القسم (80) أسيراً.

وأكد نادي الأسير مجدداً، على أن النتائج التي تعلن عنها إدارة سجون الاحتلال، تبقى محط شك، طالما لا توجد جهة محايدة تشرف على نتائج العينات التي تؤخذ من الأسرى، خاصة مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين السجانين، وانحصار المعلومات برواية الاحتلال.

وطالب نادي الأسير، بضرورة الضغط على الاحتلال، بأن يكون هناك لجنة دولية محايدة تطلع على أوضاع الأسرى، وتشرف على متابعة أوضاعهم الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالعينات التي تؤخذ من الأسرى، واستمرار المطالبة بالإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

يُشار إلى أن الأسير كمال أبو وعر المصاب بسرطان في الحنجرة، أُعلن عن إصابته قبل يومين بفيروس كورونا، بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" لإجراء عملية جراحية له نهاية الأسبوع الماضي، وفي الأمس أبلغت إدارة سجون الاحتلال أن الأسير أبو وعر خضع لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، دون معرفة معلومات دقيقة عن وضعه الصحي حتى الآن.

يذكر أن الأسير أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، وهو محكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003.