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مركز حقوقي: 6 أحكام بالإعدام صدرت بغزة منذ مطلع العام الجاري

الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي: 6 أحكام بالإعدام صدرت بغزة منذ مطلع العام الجاري


غزة / سما /

ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن المحاكم العاملة في قطاع غزة أصدرت منذ بداية العام الجاري 6 أحكام بالإعدام، في قضايا مختلفة.

وأشار المركز إلى أن آخر الأحكام التي صدرت كان صباح يوم الأحد بحق شقيقان بعد إدانتهما بقتل مواطن، حيث صدر الحكم غيابيًا بحقهما.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى 19 حكمًا.

وأكد المركز الحقوقي على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبرًا في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب مركز الميزان، بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تمامًا، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقًا لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعًا للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.

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