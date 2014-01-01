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الأسير أبو الرب يواصل إضرابه عن الطعام إسنادا للأسير كمال أبو وعر

الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير محمد أبو الرب "التيع"، مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، إسنادا للأسير المريض بالسرطان، وبفيروس "كورونا" كمال أبو وعر.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير التيع (41 عاما)، إلى الزنازين في سجن النقب حيث يقبع، فور إعلانه خوض الإضراب.

وأضافت ان "التيع" من بلدة قباطية قضاء جنين، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن 30 عاما، لجأ الى هذه الخطوة لخطورة الوضع الصحي للأسير أبو وعر، الذي يتعرض لجريمة طبية ممنهجة، حيث لا يتم التعامل مع حالته بجدية من قبل إدارة سجون الاحتلال، وكل دقيقة تمر عليه تجعل علاجه أكثر تعقيدا، وحياته أكثر تهديدا.

يذكر أن الأسير كمال أبو وعر محكوم بالسجن 6 مؤبدات وخمسين عاما، يعاني من مرض السرطان، كما أصيب مؤخرا بفيروس "كورونا"، الذي انتقل له نتيجة نقله من السجن الى المستشفى، وهذا يدلل على مدى الاستهتار بحياة الأسرى، وخضع بالأمس لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له.

#فيروس كورونا #محمد أبو الرب #كمال أبو وعر

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