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الفنانة هنا الزاهد تعلق على أنباء القبض على المتحرشين بها

الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة هنا الزاهد تعلق على أنباء القبض على المتحرشين بها


وكالات / سما /

في أول تعليق لها على أنباء القبض على المتحرشين بها في الشارع، أعربت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، عن شكرها لوزارة الداخلية في مصر "على استجابتها السريعة" للتعامل مع القضية.

ونشرت الزاهد صورة على حسابها في موقع "إنستغرام"، مساء الاثنين، كتبت عليها: "استجابة سريعة من وزارة الداخلية. تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة و(يتم) اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وعلقت هنا على المنشور بالقول: "الحمد لله رب العالمين، شكرا وزارة الداخلية، شكرا الشرطة المصرية".

وسبق أن أعلنت الزاهد تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها، ووثقت لحظة الحادث ونشرت مقاطع الفيديو التي تظهره عبر "إنستغرام".

وبحسب رواية الفنانة المصرية، تظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارتها ويتحرشون بها لفظيا.

وكاد المتحرشون أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم، وفقا لرواية هنا الزاهد.

#هنا الزاهد

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