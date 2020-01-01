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التربية تنظم لقاءً موسعاً حول العودة للمدارس

الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نظّمت وزارة التربية والتعليم لقاءً موسّعاً ضمّ العشرات من المعلمين والمعلمات حول العودة للمدارس.

وشارك في اللقاء؛ وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، ووكيل "التربية" د. بصري صالح، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أحمد عمار.

وناقش اللقاء آليات العودة للمدارس والسيناريوهات المحتملة، ومقومات النجاح في هذا السياق.

وتحدّث عورتاني عن جهود الوزارة المبذولة والمتعلقة بالجهوزية للعودة للمدارس، وأبرز مقومات الخطة التي ستُعتمد في هذا الإطار، مستمعاً لجميع المداخلات التي تقدم بها المشاركون؛ بغية الاستفادة منها بتضمينها في دليل العودة للمدارس.

يُذكر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال مشاورات الوزارة بخصوص عناصر العمليّة التعليميّة وآليات العودة للمدارس، إذ سبقه لقاءات مع مديري مدارس، ومشرفين، ورؤساء أقسام الإشراف، ومجلس أولياء الأمور، والبرلمان الطلابي، ومنظّمات أهلية وغيرها.

#وزارة التربية والتعليم #المدارس

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