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مدير عام الصحة الإسرائيلية: لا نريد أن نصل للإغلاق التام

الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الصحة الإسرائيلية: لا نريد أن نصل للإغلاق التام


القدس المحتلة / سما /

قال حيزي ليفي مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد، وهذا قد يدفع باتجاه العودة للإغلاق التام، وهو الأمر الذي لا يفضل ولا نريد الوصول إليه.

وأشار ليفي في حديث لقناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنهم يحاولون التقليل قدر الإمكان من النشاطات غير الضرورية، مضيفًا "لكننا بالتأكيد لا نستطيع العودة للعيش كما كنا .. هناك فيروس يعيش بيننا، وعلينا أن نرفع الوعي، نمنع التجمهرات والأهم من كل ذلك وضع الكمامات والحفاظ على مسافات بين الأشخاص- كل هذا من أجل تجنب الإغلاق الشامل".

وأضاف: "في الموجة الأولى من الفيروس كنا أكثر انصياعًا لتعليمات الوزارة، امتنعنا عن الزيارات العائلية، لم نستقل الحافلات وكل واحد فينا لزم بيته ولهذا لم تنتشر العدوى بشكل كبير، صحيح أن الخسائر الاقتصادية كانت صعبة، وكذلك الخسائر الإنسانية، حتى الأشخاص المرضى لزموا بيوتهم انصياعًا لقانون الحجر الصحي، ولكننا لا نريد العودة إلى هناك مرة أخرى".

وتابع "هذا ما يحصل في العالم كله أيضًا، عادت الإصابات بعد التخفيفات مما أدى إلى إعادة الإغلاق للحد من انتشار العدوى، لهذا من الواضح أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الفيروس هي بمنع التجمهر ومنع انتشار العدوى".

وواصل "منع انتشار العدوى منوط بكل واحد فينا وبالحكومة كذلك، عبر توخي الحذر بالشارع والبيت، وعند المشاركة بالأعراس حيث يتجول الأشخاص بدون كمامة ويسهل نقل العدوى، هكذا فقط يمكننا أن نقضي على الكورونا، حتى نجد العلاج لها".

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