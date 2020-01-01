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لاعب جديد يفسخ عقده مع ناديه

الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد يفسخ عقده مع ناديه


غزة / سما /

أعلن خالد عياش فسخ عقده مع خدمات النصيرات من طرف واحد, بعد مرور 3 شهور على انضمامه لصفوف الفريق.

وقال عياش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه لن يلعب مع خدمات النصيرات الموسم المقبل, حتى لو كلّفه الأمر الجلوس في البيت.

وأضاف: "أعتذر عن اللعب لخدمات النصيرات لظروفي الخاصة (...), لن أظهر مع الفريق في الموسم الجديد, وشكرا لجماهير النادي الوفية".

يشار إلى أن عياش لعب مع خدمات خانيونس في الموسم الأخير, وسبق له الظهور مع اتحاد خانيونس في المواسم الماضية, علما أن عدة لاعبين آخرين فسخوا عقودهم مع أنديتهم مؤخرا.

#خالد عياش #خدمات النصيرات

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