انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال حزيران

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن تراجع أسعار السلع الأساسية ضمن مجموعة المواد الغذائية، دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ليسجل انخفاضاً مقداره 0.47% خلال شهر حزيران 2020، مقارنة مع شهر أيار 2020، بواقع 1.18% في قطاع غزة، وبمقدار 0.31% في الضفة الغربية، وبانخفاض طفيف مقداره 0.06% في القدس.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الخضروات المجففة بمقدار 14.15%، والفواكه الطازجة بمقدار 7.92%، والخضروات الطازجة بمقدار 4.89%، والبطاطا بمقدار 2.91%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.36%، والدجاج الطازج بمقدار 1.51%، والبيض الطازج بمقدار 1.33%، والغاز بمقدار 1.10%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.86%، و"الديزل" بنسبة 7.57%.

وأشار إلى أن هناك تراجعا حادا في أسعار الخضار والفواكه الطازجة في فلسطين؛ وبلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف 3 شيقل/1 كغم، والبطاطا 2.5 شيقل/1كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 3.5 شيقل/1كغم، وخيار بلدي 4 شيقل/1كغم، وموز كبير الحجم 4 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، كما تراجع سعر البيض ليصل بالمتوسط الى 14 شيقل/2كغم، والدجاج الطازج 13 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2020 مع شهر حزيران 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.95%، بواقع 1.98% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.97% في قطاع غزة، وبمقدار 0.93% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وبين الاحصاء ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة سجل انخفاضاً مقداره 1.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 27.37%، والبيض الطازج بمقدار 13.17%، والدجاج الطازج بمقدار 8.72%، والفواكه الطازجة بمقدار 7.66%، والخضروات الطازجة بمقدار 7.05%، واللحوم الطازجة بمقدار 5.21%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 3.05%، والغاز بمقدار 1.71%، والبطاطا بمقدار 1.46%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.90%، و"الديزل" بنسبة 7.82%.

وسجلت الأسعار في قطاع غزة تراجعاً حاداً وخاصة في أسعار الدواجن، البيض، واللحوم الحمراء؛ وبلغ متوسط سعر كل من الدجاج الطازج 14 شيقلا/1كغم، والبيض 9 شيقل/2كغم، لحم الغنم الطازج مع العظم 50 شيقلا/1كغم، لحم العجل الطازج 35 شيقلا/1كغم، كما تراجعت السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ فقد بلغ متوسط سعر كل من البصل والبطيخ 1 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار البلدي والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والموز كبير الحجم 3 شيقل/1كغم، كما تراجعت أسعار الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 57 شيقل/12كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.71%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.83%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.97%، والبطاطا بمقدار 2.29%، والخضروات المجففة بمقدار 2.20%، والغاز بمقدار 0.96%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.53%، و"الديزل" بنسبة 7.82%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.92%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.49%.

وتراجعت أسعار السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة في الضفة الغربية ولكن بوتيرة اقل مما هي عليه في قطاع غزة؛ فقد بلغ بالمتوسط سعر كل من البصل والبطاطا 3 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 4 شيقل/1كغم، الخيار البلدي 5 شيقل/1كغم، البطيخ 2 شيقل/1كغم. كما تراجع سعر الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 61 شيقل/12كغم، في حين ارتفع سعر الدجاج الطازج ليبلغ بالمتوسط 13 شيقل/1كغم، والبيض الطازج 15 شيقل/2كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.63%، والخضروات الطازجة بمقدار 13.20%، والفواكه الطازجة بمقدار 10.10%، والخضروات المجففة بمقدار 6.05%، والزيوت النباتية بمقدار 1.19%، رغم ارتفاع أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 11.54%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 9.70%، و"الديزل" بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.61%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 2.11%.

لا تزال الأسعار في القدس أدنى مما هي عليه قبل جائحة كورونا، وتراجعت أسعار السلع الرئيسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ وبلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف والبطيخ 3 شيقل/1كغم، الخيار البلدي 4 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 5 شيقل/1كغم، والبطاطا 2.50 شيقل/1كغم، رغم ارتفاع بعض أسعار السلع خاصة لسلعتي الأرز والبيض فقد ارتفع سعر أرز حبة قصيرة الشقحة فئة 1 كغم ليبلغ بالمتوسط 10 شيقل/1كغم، والبيض الطازج 24.50 شيقل/2كغم.