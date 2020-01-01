  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال حزيران

الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن تراجع أسعار السلع الأساسية ضمن مجموعة المواد الغذائية، دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ليسجل انخفاضاً مقداره 0.47% خلال شهر حزيران 2020، مقارنة مع شهر أيار 2020، بواقع 1.18% في قطاع غزة، وبمقدار 0.31% في الضفة الغربية، وبانخفاض طفيف مقداره 0.06% في القدس.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الخضروات المجففة بمقدار 14.15%، والفواكه الطازجة بمقدار 7.92%، والخضروات الطازجة بمقدار 4.89%، والبطاطا بمقدار 2.91%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.36%، والدجاج الطازج بمقدار 1.51%، والبيض الطازج بمقدار 1.33%، والغاز بمقدار 1.10%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.86%، و"الديزل" بنسبة 7.57%.

وأشار إلى أن هناك تراجعا حادا في أسعار الخضار والفواكه الطازجة في فلسطين؛ وبلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف 3 شيقل/1 كغم، والبطاطا 2.5 شيقل/1كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 3.5 شيقل/1كغم، وخيار بلدي 4 شيقل/1كغم، وموز كبير الحجم 4 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، كما تراجع سعر البيض ليصل بالمتوسط الى 14 شيقل/2كغم، والدجاج الطازج 13 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2020 مع شهر حزيران 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.95%، بواقع 1.98% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.97% في قطاع غزة، وبمقدار 0.93% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وبين الاحصاء ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة سجل انخفاضاً مقداره 1.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 27.37%، والبيض الطازج بمقدار 13.17%، والدجاج الطازج بمقدار 8.72%، والفواكه الطازجة بمقدار 7.66%، والخضروات الطازجة بمقدار 7.05%، واللحوم الطازجة بمقدار 5.21%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 3.05%، والغاز بمقدار 1.71%، والبطاطا بمقدار 1.46%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.90%، و"الديزل" بنسبة 7.82%.

وسجلت الأسعار في قطاع غزة تراجعاً حاداً وخاصة في أسعار الدواجن، البيض، واللحوم الحمراء؛ وبلغ متوسط سعر كل من الدجاج الطازج 14 شيقلا/1كغم، والبيض 9 شيقل/2كغم، لحم الغنم الطازج مع العظم 50 شيقلا/1كغم، لحم العجل الطازج 35 شيقلا/1كغم، كما تراجعت السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ فقد بلغ متوسط سعر كل من البصل والبطيخ 1 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار البلدي والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والموز كبير الحجم 3 شيقل/1كغم، كما تراجعت أسعار الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 57 شيقل/12كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.71%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.83%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.97%، والبطاطا بمقدار 2.29%، والخضروات المجففة بمقدار 2.20%، والغاز بمقدار 0.96%، رغم ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.53%، و"الديزل" بنسبة 7.82%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.92%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.49%.

وتراجعت أسعار السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة في الضفة الغربية ولكن بوتيرة اقل مما هي عليه في قطاع غزة؛ فقد بلغ بالمتوسط سعر كل من البصل والبطاطا 3 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 4 شيقل/1كغم، الخيار البلدي 5 شيقل/1كغم، البطيخ 2 شيقل/1كغم. كما تراجع سعر الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 61 شيقل/12كغم، في حين ارتفع سعر الدجاج الطازج ليبلغ بالمتوسط 13 شيقل/1كغم، والبيض الطازج 15 شيقل/2كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.63%، والخضروات الطازجة بمقدار 13.20%، والفواكه الطازجة بمقدار 10.10%، والخضروات المجففة بمقدار 6.05%، والزيوت النباتية بمقدار 1.19%، رغم ارتفاع أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 11.54%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 9.70%، و"الديزل" بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.61%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 2.11%.

لا تزال الأسعار في القدس أدنى مما هي عليه قبل جائحة كورونا، وتراجعت أسعار السلع الرئيسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ وبلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف والبطيخ 3 شيقل/1كغم، الخيار البلدي 4 شيقل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 5 شيقل/1كغم، والبطاطا 2.50 شيقل/1كغم، رغم ارتفاع بعض أسعار السلع خاصة لسلعتي الأرز والبيض فقد ارتفع سعر أرز حبة قصيرة الشقحة فئة 1 كغم ليبلغ بالمتوسط 10 شيقل/1كغم، والبيض الطازج 24.50 شيقل/2كغم.

#أسعار المستهلك #الجهاز المركزي للاحصاء

الأكثر قراءة اليوم

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

تجنبا للفتنة ..عائلة "القيق" تطالب بسرعة القبض على من نفذ اغتيال ابنها

وزير الاستخبارات الإسرائيليّ:يجب تصفية جميع قادة حماس وهدم المباني على رؤوسهم

منفذ مجزرة مسجد نيوزيلندا يفاجئ المحكمة بطلب مقلق

تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي: الآثمون الذي اغتالوا الشهيد "القيق" ارادوا حرف بوصلة النضال الوطني

يديعوت: إسرائيل تستعد لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية لكبار المسؤولين والضباط

11 دولة أوروبية تطالب بوريل بتجهيز ردود الفعل على ضم الضفة

عمره (12 يوماً) .. وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين