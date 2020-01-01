قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أشقاء وفتية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء عشرة مواطنين من الضفة، بينهم أشقاء وفتية من القدس.

وقال نادي الأسير إن خمسة فتية جرى اعتقالهم من البلدة القديمة في القدس وهم: عبد الرحمن وحاتم البشيتي، وأمير المالكي، ومصطفى أبو سنينه، وصهيب أبو صالح.

ومن مخيم عايدة في بيت لحم اعتقل الاحتلال أنس عوني أبو بلحة (25 عاماً)، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهم من جنين وهما: عبد الله حسن صبح من بلدة برقين جرى اعتقاله من أمام حاجز عسكري، بالإضافة إلى ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة.

يُضاف إلى المعتقلين حمادة حسن الخطيب (30 عاماً)، وشقيقه عمر (24 عاماً) من بلدة حزما.