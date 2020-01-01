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الزمالك يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزمالك يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول


وكالات / سما /

يتمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقد ناديه مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم، إن يحلم بتعاقد نادي الزمالك مع محمد صلاح خلال الفترة القادمة لأنه واحد من أبرز النجوم على مستوى العالم.

وتابع أحمد مرتضى منصور أنه يتوقع إنهاء نادي الزمالك بطولة الدوري المصري في المركز الثاني بعد قرار استئناف المسابقة في السادس من أغسطس المقبل.

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الرابع برصيد 31 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة بعد مرور 16 جولة.

وشدد أحمد مرتضى منصور على أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية متعنت في قراراته ضد نادي الزمالك بعد تمسك بإقامة مباراة القمة في الدور الأول التي انسحب منها الأبيض وتم اعتباره مهزوما بثنائية نظيفة بسبب سوء الأحوال الجوية.

#مرتضى منصور #محمد صلاح #ليفربول

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