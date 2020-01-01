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برشلونة يستعيد نجمه قبل لقاء أوساسونا

الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يستعيد نجمه قبل لقاء أوساسونا


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "سبورت" أن نجم وسط برشلونة " فرينكي دي يونغ"، بات جاهزاً بنسبة 100%، للمشاركة في المباريات المقبلة بعدما غاب بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض البرسا لقائه القادم أمام أوساسونا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض دي يونغ للإصابة في العضلة النعلية لركبته اليمنى خلال الشهر الماضي، وغاب عن آخر 6 مباريات لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، وسيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وإسبانيول، وبلد الوليد.

ويسعى مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين، إلى أن يكون استعداد لاعبيه كاملا قبل خوض مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في أغسطس المقبل.

ويحتل برشلونة، وصافة ترتيب الدوري المحلي برصيد 79 نقطة، متخلفا بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه غرناطة مساء اليوم الاثنين.

#فرينكي دي يونغ #برشلونة #أوساسونا

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