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فيديو.. تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في البريميرليج

الثلاثاء 14 يوليو 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في البريميرليج


وكالات / سما /

أخفق نادي مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه أمام ساوثهامبتون في المُباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

بدأت المُباراة بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 12 من المُباراة بعد خطأ فادح من نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا، وعاد اليونايتد سريعاً بهدفي ماركوس راشفورد في الدقيقة 20، أنتوني مارسيال في الدقيقة 23 بعد استعراض مهاري رفيع المستوى.

بهذا التعادل الذي حققه رجال المُدرب أولي جونار سولشاير رفع الفريق رصيده من النقاط إلى النقطة 59، بقى بهم اليونايتد في المركز الخامس خلف تشيلسي وليستر سيتي مُنافسيه على آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولم يُفلح اليونايتد في استغلال تعثر مُنافسيه فريقي ليستر سيتي وتشيلسي خلال مُبارتيهما هذه الجولة، حيث خسر ليستر أمس برباعية أمام بورنموث، فيما سقط تشيلسي يوم السبت الماضي بثلاثية نظيفة أمام شيفيلد يونايتد.

#مانشستر يونايتد #ساوثهامبتون #البريميرليج #الدوري الإنجليزي

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